Sampdoria, Audero a Sky: “Non è facile giocare in inferiorità numerica contro il Napoli”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: “Ci sono state molte difficoltà in questa partita, ma usciamo con la consapevolezza di aver provato fino alla fine a giocare contro il Napoli. Vista la classifica, questo deve essere un punto di partenza per noi. Dobbiamo sicuramente migliorare su vari aspetti, specie sui rigori, anche se qualche episodio è stato dubbio, ma ne subiamo molti in questo periodo. Già contro il Sassuolo si è visto un miglioramento, con il Napoli abbiamo provato a giocare, ma non è mai facile, specie quando sei in inferiorità numerica. Vialli e Mihajlovic? E’ stato un bel ricordo quello della tifoseria, eravamo chiamati a un certo tipo di prestazione anche per onorare la loro memoria”.