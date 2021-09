Sampdoria, D’Aversa in conferenza stampa: “Ci sta perdere con il Napoli, ma non con un risultato così rotondo”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli: “Ci sta perdere con il Napoli, ma non con un risultato così rotondo. Dispiace perche’ avevamo giocato bene nel primo tempo. Non è questione di turnover. Venivamo da ottime gare. La problematica potremmo averla nella partita di domenica. La condizione fisica era ottima e lo dimostra il primo tempo: grande gara. Loro hanno vinto tutte le partite. Gli episodi influenzano il risultato e i giudizi finali, Ospina ha fatto dei miracoli. Per quanto riguarda la condizione fisica i ragazzi erano tutti recuperati, vedremo domenica contro la Juventus. Dovrò far giocare quelli che ti possono garantire i migliori risultati. Nel momento in cui vai sotto di due gol e prendi subito gol su una ripartenza subentra un po’ di sfiducia. Abbiamo fatto meglio di altri in questo frangente. Ma anche le circostanze di occasioni da gol. Loro sono stati più concreti ed efficaci. Il Napoli è in fiducia, ha giocatori di qualità mentalmente in fiducia. Quando commetti degli errori vieni castigati. Ma credo che nel primo tempo avremmo meritato un risultato diverso”.