Sampdoria, D’Aversa: “Non basta fare buone prestazioni, commessi troppi errori tecnici”

Sconfitta all’Allianz Stadium per la Sampdoria che ha lottato fino alla fine, questo il commento ai microfoni di DAZN del tecnico dei blucerchiati Roberto D’Aversa. “Le prestazioni ci sono sempre state contro le grandi, quando poi alla fine perdi con Napoli e Juventus bisogna ragionare più sulle cose da migliorare. Il fatto di fare della buone prestazioni non basta, se tu riesci a fare due gol ma non porti il risultato vuol dire che hai commesso degli errori. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo alla Juventus con imprecisioni nostre, gli abbiamo dato la possibilità di farci del male. Avrei preferito un calendario diverso, tutto quello che di buono si è fatto ci deve servire per affrontare le squadre con le nostre qualità. I complimenti ti rendono orgoglioso fino ad un certo punto, dobbiamo essere arrabbiati di non aver portato a casa il risultato”.

Pensa di cambiare atteggiamento?

“L’atteggiamento deve essere questo, nella partita di oggi le difficoltà le abbiamo avute sbagliando troppo tecnicamente anche passaggi semplice. Sul rigore dovevamo essere più furbi, mentre gli altri due gol li abbiamo concessi noi. Ci sono alcune situazioni dove fai attesa e bisogna essere più maliziosi e capire il senso del pericolo. Sull’atteggiamento poi può variare rispetto alla squadra avversaria, forse è stato esagerato nel primo tempo contro il Napoli”.

Di cosa non è contento oggi?

“Oggi l’equilibrio l’avevamo cercato facendo giocare esterno Depaoli, nonostante questo abbiamo preso troppe ripartenze. Abbiamo sbagliato troppo quando avevamo palla noi, la Juventus in campo aperto è devastante. La pecca è stata quella di sbagliare troppo in costruzione”.