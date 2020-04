Sampdoria, Ferrero attacca: “I giocatori non sono macchine, Gabbiadini come tornerà in campo?”

Un duro attacco, nel suo pieno stile, da parte di Massimo Ferrero. Il patron della Sampdoria, in un’intervista rilasciata al Secolo XIX, non le manda a dire e attacca tutto il mondo del calcio che vuole ritornare a giocare. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Immaginatevi Gabbiadini, ha avuto il coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare. Chi ci andrà allo stadio? La gente con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità. I politici? basta i teatrini in tv quando la stessa gente ha finito i soldi, ora c’è da sedersi a un tavolo e preparare l’Italia del futuro”.