Sampdoria, Ferrero ha deciso di vendere: incaricato un advisor per contattare gli acquirenti

Massimo Ferrero è pronto a vendere la Sampdoria. Il patron del club blucerchiato ha dato a un advisor di contattare o incontrare possibili acquirenti della società in tempi relativamente brevi. Lo scrive il Secolo XIX, spiegando che Ferrero ha indicato un prezzo, con un range che non è oggetto di trattativa se non per un minimo margine.

L’obiettivo dell’imprenditore romano è quello di trovare una soluzione economica che gli consenta di accedere al concordato per la sua Eleven Finance (i cinema) in liquidazione, evitandone così il fallimento. Questa volta, però, Ferrero si muoverà con discrezione per evitare la situazione creatasi alla trattativa con il cosiddetto “gruppo Vialli”.

In ogni caso, la strada è segnata. E infatti poco dopo aver conferito l’incarico all’advisor (qualche settimana fa) è stato depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo per la Eleven Finance. Il valore delle proprietà immobiliari riconducibili alla famiglia di Ferrero è comunque superiore al debito che è chiamata a risarcire, ma la loro cessione richiederebbe tempi medio/lunghi. Per questo la scelta è ricaduta sulla Sampdoria.

Ora bisogna attendere che l’advisor trovi il giusto acquirente, poi il patron blucerchiato si presenterà davanti al giudice fallimentare del Tirbunale di Roma con un piano concreto per risarcire i debitori della Eleven Finance, garantito da una proposta vincolante firmata di acquisto della Sampdoria, da perfezionare successivamente. Così sarà tenuta in vita la procedura del concordato.

Se questa dovesse fallire, tutto – Samp compresa – passerà nelle mani del tribunale, che si farà carico di cedere il club. Alcune manifestazioni di interesse ci sono già state (si parla di fondi e imprenditori), con il vantaggio di avere già a disposizione una due diligence aggiornata, quella redatta da Ernst&Young per il “gruppo Vialli”. Non resta dunque che aspettare, e nei prossimi mesi si capirà di più sul futuro della Genova blucerchiata.

