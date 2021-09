Sampdoria, Ferrero: “Petagna? Ogni volta ADL aumentava qualcosa, alla fine ho dovuto dire di no”

A pochissimi minuti da Genoa-Napoli, Andrea Petagna veniva dato a un passo dalla Sampdoria. Poi è arrivato il gol-partita che ha mandato in visibilio i tifosi azzurri e Luciano Spalletti, fermamente convinto di volerlo trattenere. L’insistenza del tecnico, quindi, è stata probabilmente decisiva per la permanenza dell’attaccante.

Nel frattempo il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha spiegato la sua versione dei fatti mostrandosi non proprio felice del comportamento del suo collega partenopeo Aurelio De Laurentiis: “Petagna? Che la salute ci guadagna (ride ndr). La cosa è che tutti i calciatori sanno che alla Samp si sta bene, la città è bella e i tifosi sono i migliori d’Europa. Tutti vogliono venire. Su Petagna dovete chiedere ad Aurelio De Laurentiis, gli ho mandato un messaggio dicendogli di risolvere il problema. Eravamo d’accordo ma gli accordi non sono stati rispettati, non da parte nostra. Ogni volta veniva aumentato qualcosa, ho detto sempre sì ma alla fine ho dovuto dire no“.