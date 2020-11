Sampdoria-Genoa finisce 1-1. Scamacca risponde a Jankto.

Un primo tempo bello e frizzante, illuminato non soltanto dal fumogeno misteriosamente paracadutato sul campo di Marassi. Un secondo tempo più noioso, nel quale la Sampdoria ha saputo tenere meglio il campo, ma senza riuscire ad avere ragione del Genoa. Il derby della Lanterna numero 75 in Serie A finisce in pareggio: 1-1, al vantaggio blucerchiato firmato da Jakub Jankto risponde il primo gol in Serie A di Gianluca Scamacca, che scrive il suo personalissima buona la prima. Termina così con un punto a testa la sfida tra Claudio Ranieri e Rolando Maran, una gara nella gara che coinvolge la città e non sappiamo chi farà più scontento. La Samp trova continuità nei risultati positivi ma non nella vittoria e si conferma solida perché ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, anche se probabilmente non la posta intera. Il Genoa, dopo tante difficoltà, è in ripresa e si tiene stretto un punto frutto di sacrificio e classe. È stata una stracittadina bella a metà: nel primo tempo, poi un po’ è subentrata la paura di non perdere, più che la voglia di vincere. E il segno X ne è la naturale conseguenza.