Sampdoria, Jankto: “Abbiamo perso mentalità e fiducia nella ripresa, troppi errori nelle ultime gare”

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club blucerchiato dopo la sconfitta dei genovesi allo stadio Maradona: “È difficile per me commentare questa partita nel primo tempo fatto tutto quello che dovevamo poi forse abbiamo perso mentalità e fiducia. Così abbiamo subito due gol. E a quel punto rimontare fuori casa contro il Napoli non è facile. Una squadra dalla forte mentalità non si può permettere di perdere così. Proviamo spesso in allenamento questa giocata con Verre, che ha fatto una grandissima cosa”.

“Io mi sono allungato la palla, poi vedendo che Meret non è uscito ne ho approfittato e ho fatto gol. Però sono dispiaciuto, non si può gioire dopo una sconfitta. Abbiamo fatto troppi errori in queste ultime partite. Ci sono stati tanti episodi negativi ma non va dato peso alla sfortuna; piuttosto dobbiamo giocare per novanta anzi cento minuti al massimo. Ora bisogna fare punti in ogni partita, a prescindere dagli avversari. Non vogliamo ritrovarci nella situazione dello scorso anno e dover rincorrere la classifica”, ha concluso il calciatore.