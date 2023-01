Sampdoria, Lanna: “Tanta rabbia e delusione. Se tutto ti gioca contro…”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con l’Empoli:

Sul ko e il gol annullato al 97′

“C’è tanta delusione e rabbia. L’ennesima decisione discutibile subita dall’inizio dell’anno. Non abbiamo mai detto niente finora, ma oggi un po’ di stanchezza e rabbia c’è, perché vedere vanificato un grande lavoro per una decisione mi dispiace tanto”.

Guardando la dinamica dell’azione il gol era da annullare, ma era da assegnare rigore alla Samp

“La cosa mi fa arrabbiare ancora di più”.

Stankovic si è lamentato con l’arbitro sottolineando come la Sampdoria si stia giocando la vita

“Ogni partita ci giochiamo la vita. Il mister sta facendo un grande lavoro, riusciamo ad agguantare la partita all’ultimo e veder vanificato tutto ci avvilisce. Se tutto ti gioca contro, anche le decisioni arbitrali diventa complesso”.

La Samp non meritava la sconfitta

“È da inizio anno, con la partita col Sassuolo che la squadra ha fatto vedere che è viva. Quel che dispiace di più è che dopo una buona gara per un gol non dato torni a casa con zero punti. Mi spiace per i ragazzi, so quanto stanno lavorando e quanto ci credono”.

Novità sul fronte societario?

“Ci sono in programma diversi incontri e speriamo si possa risolvere qualcosa e avere le idee un po’ più chiare”.

Quanto incide questa incertezza societaria?

“Sulla nostra del CdA tanto. Speriamo di isolare la squadra da questo tipo di problemi. Il mister è bravo in questo, la squadra sta rispondendo bene. Volevo fare un complimento ai tifosi che ci stanno seguendo in maniera eccezionale. L’ambiente è sempre incredibile sia in casa che in trasferta”.

Sul post partita teso

“Dal punto di vista disciplinare non ho visto cosa sia successo. Ci siamo confrontati con gli arbitri, c’è stato un po’ di nervosismo ma spero capiscano il momento che stiamo passando”