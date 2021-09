Sampdoria-Napoli 0-2 all’intervallo: che gol di Fabian Ruiz!

Termina il primo tempo a Marassi tra Sampdoria e Napoli. Partita caratterizzata da molti capovolgimenti di fronte, entrambe le squadre pressano quasi a tutto campo per recuperare in fretta il pallone. Ma sono i partenopei ad andare in vantaggio all’intervallo. Prima grazie a Victor Osimhen, che conquista il pallone e serve Insigne sul centro-sinistra. Cross per il centravanti nigeriano che al volo supera Audero. Intervento tardivo del portiere blucerchiato che non evita il gol. Poi uno strepitoso tiro di Fabian Ruiz a giro, che s’insacca nell’angolino basso alla destra di Audero per lo 0-2.