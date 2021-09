Problemi per DAZN prima dell’inizio di Sampdoria-Napoli. In parecchie zone d’Italia, soprattutto nella città partenopea, la partita non è stata visibile per parecchi minuti. Ciò ha portato a parecchie critiche da parte degli abbonati. Anche la classica ‘Zona Gol’ ha avuto problemi. Non è la prima volta che accade in questa stagione: era già successo soprattutto nel match tra Inter e Genoa.