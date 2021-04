Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: Lozano e Mertens in panchina

Al Napoli serve assolutamente una vittoria dopo la debacle allo Juventus Stadium se non vuole perdere punti importanti in chiave Champions. Per farlo dovrà battere una Sampdoria che già ha fermato il Milan con un pareggio e che giocherà sicuramente con meno tensione rispetto agli azzurri visto che vivono una situazione tranquilla in classifica.

Rino Gattuso arriva a Marassi con la squadra a completo, fatta eccezione per Ghoulam. All’andata allo stadio Maradona gli azzurri si imposero per 2-1, grazie alla rimonta con Lozano e Petagna dopo il gol Jankto. Fischio d’inizio alle ore 15, arbitra Valeri. Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabiàn, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.