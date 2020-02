Sampdoria, Ranieri torna sul k.o. contro il Napoli: “Con gli azzurri si pagano anche le piccole cose…”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è tornato sul k.o. interno con il Napoli nel corso della sua conferenza stampa odierna: “I ragazzi li vedo sul pezzo, tutto ciò che è extra campo non ci interessa. Ho cambiato modulo proprio perché non li vedevo come volevo. Sapevamo tutto del Napoli, le cose che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Sapevamo che Insigne ci avrebbe potuto mettere in difficoltà e non c’è riuscito. Eravamo concentrati. Nel primo tempo gli esterni uscivano troppo presto, ho dovuto fare delle correzioni nell’intervallo. Ad un certo punto avremmo dovuto accontentarci. Lì avrebbero dovuto avere la malizia e il sangue freddo. Gli ho fatto vedere dove abbiamo sbagliato sul fallo laterale, lì dovevamo stare in un’altra posizione. Ma perché? Stai giocando contro il Napoli, sono quelle piccole cose che si pagano”.