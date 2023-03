Sampdoria, Zanoli: “Via da Napoli? Mi serviva continuità”

Alessandro Zanoli, esterno della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria col Verona: “In quel momento mi sentivo di andare avanti e ho messo tutte le forze, perché è stata una partita stremante. Che mi resta di questa partita? Felice per il gol e per i tre punti, fondamentale per il percorso salvezza. Via da Napoli? Mi serviva continuità per giocare, che a Napoli giustamente non trovato. Ringrazio il mister, partita dopo partita mi sento sempre più fiducioso. Una dedica per il gol? A tutte le persone che mi sostengono. Ho margini di crescita? Giocare sempre 90 minuti aiuta, anche se a Napoli ho imparato molto guardando certi giocatori. Di Lorenzo è un top a livello mondiale? Sicuramente, Giovanni è uno dei top terzini al mondo. Chi ho come riferimenti nella Sampdoria? Ci sono tanti giocatori con esperienza, come Quagliarella e Gabbiadini. Aiutano i compagni e ti fanno sentire a casa”.