Santacroce: “Credo alla remuntada azzurra contro il Granada, se il Napoli gioca come sa fare”

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci credo assolutamente alla remuntada contro il Granada. Dobbiamo essere noi tifosi per primi a crederci. Se il Napoli gioca come sa fare, tutto è possibile. Rrahmani? Mi aspetto qualche minuto in più, se non che si prenda il posto di Maksimovic. Ha dimostrato di avere abilità difensive buone. Mi aspetto qualcosa di più. Errori difensivi? Sicuramente tanti dei gol presi dal Napoli, per la maggior parte, sono frutto di errori dei singoli ma penso che siano dovuti anche ad uno stare non bene di testa. I giocatori ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Stanno soffrendo un po’ in questo periodo. Devono avere la giusta calma e concentrazione quando serve. Purtroppo il periodo negativo è frutto di tante cose e non penso che possa essere imputabile solo all’allenatore la colpa. Gattuso ha dimostrato di saperci fare ed ha la squadra dalla sua parte. Avere un’intera settimana per poter lavorare e preparare la partita agevola molto. Soprattutto con tutti questi infortuni concentrati nello stesso periodo”.