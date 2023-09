Santacroce: “Sostituzione Kvara? Senza senso, il georgiano non si toglie in quella situazione”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel dove ha commentato il Napoli e l’ultima partita, pareggiata dagli azzurri contro il Genoa:

“Il Napoli ha perso tre stelle: Kim, elemento portante, ma anche Giuntoli e Spalletti, e queste assenze pesano. Vedendo la gara di Genova sembra quasi che il giocatore che riceve palla non sappia cosa fare. Il cambio di Kvara? Non ho trovato ragioni per spiegarmi questa sostituzione. È stata una sostituzione senza senso, altro avrei pensato se fosse entrato Lindstrom. In ogni caso sul 2-2, con la gara che si può ancora vincere, non si toglie il georgiano che, pur non in grande serata, in un attimo può accendersi e ti risolve la partita. Che significa poi premiare Zerbin? I calciatori li premi quando vinci 3-0”.