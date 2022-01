Santacroce: “Spero che Tuanzebe sia un corso stile Anguissa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabiano Santacroce, procuratore sportivo ed ex difensore del Napoli: “Tuanzebe mi piace, deve chiaramente adattarsi però ha doti fisiche ottime e potrebbe essere veramente un buon acquisto. Secondo me è stato l’uomo giusto da portare a Napoli, anche perché gli spazi saranno chiusi quando tornerà Koulibaly. Può rivelarsi una bella sorpresa, spero come Anguissa che si è rivelato pronto immediatamente. Mi riferisco all’aspetto tattico, perché fisicamente non lo discuto. Il campionato italiano è totalmente diverso rispetto a quello inglese, le partite sono più chiuse. Il Napoli ha di buono che la fase difensiva viene fatta da tutti, tutti si mettono a disposizione. Gli esterni offensivi rientrano tanto, danno una mano lì dietro. Su Rrahmani non ho mai avuto un dubbio, neanche nella prima partita. Juan Jesus invece mi ha stupito perché è entrato velocemente in forma riuscendo a sfruttare le sue qualità subito, nonostante un difensore abbia bisogno di qualche partita in più”.