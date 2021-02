Santacroce: “Stasera si vedrà se la squadra è realmente con Gattuso, ma un cambio in corsa sarebbe una stupidata”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli. “Quella di stasera contro l’Atalanta è una gara importantissima – ha detto Santacroce a Radio Crc – nell’andata delle semifinali di Coppa Italia si vedrà se la squadra è con l’allenatore oppure no, perché stasera il Napoli sarà chiamato a dare qualcosa in più”. Restando in tema Gattuso, per Santacroce “un cambio in corsa sarebbe una stupidata, perché questa è una stagione particolare. Si gioca ogni tre giorni e non c’è il tempo di soffermarsi su altri aspetti che non riguardano il campo”. A proposito di campo a Santacroce piace la difesa a tre, perché “secondo me è la soluzione migliore per coprire il campo. Ma bisogna stare sempre attenti e non sbagliare nulla. La difesa a tre è la soluzione che preferisco, però in caso di errori, gli attaccanti avversari avrebbero tanto spazio per farti male”. Infine una considerazione sul mercato. “Mi sarei aspettato un rinforzo in attacco, perché al momento a disposizione di Gattuso c’è soltanto una punta di ruolo. C’è da dire, però, che quando è al completo, l’organico di Gattuso è tra i più competitivi a disposizione”.