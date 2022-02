Sarri: “Al Napoli snobbammo la Champions, ecco cosa mi dissero i giocatori”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato della possibilità di snobbare l’Europa League, ricordando l’esperienza al Napoli di qualche anno prima:

“Mi aspetto sempre una squadra che entra con l’atteggiamento mentale giusto. Ma è difficile entrare nella testa, anche quella inconscia, di un gruppo. Una volta allenavo una squadra e perdemmo la prima partita di Champions (Shakhtar-Napoli 2-1, ndr). Il giorno dopo in riunione ero furioso, ma due giocatori mi dissero: ‘Mister, lo sa che siamo rimasti solo per il campionato’. Questo per dire che non è semplice entrare e capire un gruppo”