Sarri difende il Napoli: “Gli azzurri sono primi per possesso e tiri fatti, la classifica è strana”

Nel corso della sua conferenza Maurizio Sarri ha così parlato del Napoli e della sua posizione in classifica. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è una squadra forte, anche nei periodi difficili in una gara secca resta pericolosissima. Ha una classifica strana, non corrisponde a come ha giocato, se vai a vedere i dati il Napoli è primo per possesso, baricentro, verticalizzazioni, tiri fatti, secondo per tiri subiti, secondo per occasioni create, quindi la classifica non corrisponde e vedendo i dati si capisce che risalirà velocemente in classifica. La qualità tecnica poi è elevata”.