Sarri: “Grande bellezza il primo gol, squadra brillante”

Ha parlato così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro l’Udinese. “La sensazione di oggi in allenamento è che la squadra fosse brillante, abbiamo fatto una buona partita. Ronaldo? Cristiano aveva da un pò di giorni la sinusite, nel pomeriggio ha avuto un pò di alterazione della temperatura e quindi con il dottore abbiamo deciso di mandarlo a letto. Il primo gol è di una grande bellezza. La sensazione è che Bernardeschi in questo ruolo possa fare bene, è la prima volta che va dentro la partita in questo ruolo ma può fare veramente bene. Ha qualità tecniche e fisiche per il ruolo, l’inizio è promettente come l’entusiasmo che ha nel provare questo ruolo. Le combinazioni in velocità mi piacciono molto, in questa squadra abbiamo grandi qualità tecniche. Emre Can? Non mi interessa di mercato, ho pensato con un cambio solo di mettere in campo Pjaca che è da tanto tempo che non giocava ed è un premio per lui contro la sfortuna. Inter? E’ normale provino di tutti, è un campionato punto su punto. E’ normale che l’Inter tenti di tutto per andare al top, noi dobbiamo pensare solo a noi e migliorare. Abbiamo margini di miglioramento”.

Non era facile recuperare le energie, la squadra ha corso tantissimo. I tre davanti senza Ronaldo hanno fatto molto bene. E’ soddisfatto della squadra dopo sei mesi?

“Sono contento, è una squadra di grande potenziale. Sta crescendo e da la sensazione di poter ancora crescere”.

Quali sono le differenze con l’Inghilterra?

“Il clima che si respira negli stadi inglesi è completamente diverso. Stadi pieni di bambini, con gente che fa solamente il tifo per la propria squadra. E’ un clima che si ripete anche in Coppa d’Inghilterra, è un qualcosa veramente di unico e purtroppo noi siamo ancora indietro a livello di mentalità e strutture. Il campionato inglese è quello che incassa di più”.

Quali sono i principi del Sarrismo?

“Questa Juventus non può e non deve essere di Sarri, è la Juventus di Cristiano, di Higuain, di Dybala e di tutti. Sto cercando di metterci qualcosa di mio ma bisogna rispettare le caratteristiche dei fuoriclasse”.