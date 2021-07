Sarri su Insigne: “Miglior giocatore italiano, se sbaglia cinque minuti se ne parla tantissimo”

Il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato a Sportitalia. Il tecnico ha trattato diverse tematiche e si è soffermato anche su Lorenzo Insigne.

Allenerebbe più volentieri Higuain, Callejon o Insigne?

“Higuain può diventare un fenomeno quando si accende, anche se non è facile farlo accendere. Su Callejon puoi fare grandissimo affidamento, è determinante per gli equilibri di squadra. Se parlo di Lorenzo mi scappa da ridere: è da anni il miglior giocatore italiano. Non so come mai ma se sbaglia cinque minuti se ne parla tantissimo. Ho visto il gol al Belgio, se lo fa un altro se ne parla al TG per un mese di fila. Sono tre ragazzi a cui sono fortemente affezionato”.