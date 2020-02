Sassuolo, Boga: “Grande prestazione, giocammo così bene anche col Napoli”

Jeremie Boga, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in mix zone dopo la vittoria incredibile dei neroverdi sulla Roma per 4-2.

LE PAROLE

“Penso che oggi la squadra ha giocato molto bene in fase difensiva e offensiva. Questa partita può fare la differenza per la stagione. Avevamo fatto una grande partita anche contro il Napoli ma non avevamo trovato il gol, oggi abbiamo segnato ed è arrivata la vittoria, sono contento”.

Come giudichi la tua prestazione?

“Questo è il mio gioco, cercare di dribblare e segnare. A volte non funziona, oggi è andata bene. Dopo aver causato il rigore mi sono detto che volevo fare qualcosa per la squadra. Il gol è arrivato e sono contento.

Ora dobbiamo dare continuità per la prossima partita, cercare di vincere ancora e per salire più in alto possibile in classifica. Non so dove possiamo arrivare, ma dobbiamo cercare di giocare tutte le gare come abbiamo fatto oggi. Poi vedremo”.

Qual è il tuo obiettivo personale?

“Io cerco di fare più gol e assist possibili, poi vediamo che cosa succede. L’obiettivo? Almeno dieci gol”.