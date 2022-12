Sassuolo, Carnevali: “Frattesi? Ottimi rapporti con la Roma, piace anche in Premier”

Ultima amichevole prima della ripartenza del campionato per Sassuolo e Inter, che si sfideranno alle 17:00 al Mapei Stadium. Prima del fischio d’inizio della partita, Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport: di seguito, le sue parole. Tra i vari argomenti, Carnevali si è soffermato anche sul calciomercato e sulla situazione legata a Frattesi: “Adesso inizia il calciomercato. Sarà un mese lungo e difficile, abbiamo delle richieste per qualche nostro giocatore. Il nostro desiderio è quello di mantenere i giocatori che abbiamo, quindi non fare cessioni e pensare alla prossima stagione. Stiamo alla finestra per vedere quello che può succedere. Oggi stiamo più attenti agli acquisti che alle cessioni: vogliamo inserire qualche giovane di prospettiva. Poi valuteremo quello che potrà essere su Frattesi e qualche altro calciatore”. Carnevali ha poi continuato: “Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto costruito negli anni. Abbiamo valorizzato i giocatori che arrivano dal loro vivaio. Oggi ci sono delle richieste per Frattesi dalla Premier League”. Sulla ripresa del campionato: “È tutto da scoprire, non sappiamo cosa potrà succedere. Qualche dubbio ce l’abbiamo, però può anche essere un’idea per il futuro. Siamo fermi da diversi giorni, spero che l’inizio sia positivo. Abbiamo dovuto cominciare con una preparazione nuova. È una grande novità e pochi di noi sono in grado di sapere come andrà”. Infine ha parlato anche degli obiettivi della squadra: “Continuare quello che stiamo facendo da dieci anni a questa parte. Dobbiamo portare avanti questo progetto, far crescere i giocatori giovani. Abbiamo fatto delle cessioni importanti e di valore, inserendo tanti ragazzi nuovi. Dobbiamo farli crescere. Il desiderio è migliorarsi sempre di più, vogliamo ambire a qualcosa di importante. Ci vuole tempo e anche programmazione e non è facile, ma siamo una società che deve fare i conti con i bilanci e sappiamo di dover cedere i giocatori più importanti”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com