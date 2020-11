Sassuolo, De Zerbi a Sky: “Sapevo di poter vincere. Noi bassi perché c’era Osimhen”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli:

“Ieri e anche stamattina quando dicevo alla squadra che eravamo forti ugualmente, anche con le assenze, li guardavo e pareva che non mi credessero. Li ho fermati e gli ho detto che io non vendo fumo, che dico le cose di cui sono convinto e potevamo vincere a Napoli. Spero che questa sia l’ennesima prova per convincere loro della qualità che hanno”.

Che futuro vede per questa squadra? “Venerdì sera c’è l’Udinese, una squadra forte, una partita che forse soffriamo anche più di questo genere qui. L’Udinese è diventata una squadra che gioca e può metterci in difficoltà”.

Perché hai scelto Maxime Lopez? “Perché è bravo, sa giocare a calcio e viene da centro partite col Marsiglia al Velodrome, sa giocare davanti a pressioni importanti. Credevo che si abbinasse bene con Locatelli. Certo è che bisogna sacrificarsi tutti perché sono due calciatori di qualità, ma se corrono tutti vanno bene”.

E’ la vittoria-manifestro della vostra squadra? “Non si sa mai se è facile o difficile vincere, ma quello che dico ai ragazzi è che se perdiamo quantomeno scegliamo come perderla. Se la perdiamo, la perdiamo giocando. Oggi ho abbassato un po’ la pressione perché quando hai Osimhen davanti se tieni 50-60 metri dietro non vado a rispettare Chiriches e Ferrari. Non tutti i calciatori sono uguali. Noi dobbiamo essere capaci di giocare a due, a tre, con due mediani”.