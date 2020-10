Sassuolo, De Zerbi: “Per chiudere il campionato serve una bolla come in Nba. I protocolli vanno bene ma…”

Il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha parlato cosi a radio Deejay:

«Se si vuole portare a termine il campionato l’estrema soluzione è chiuderci in una bolla come l’NBA. Siamo professionisti, amiamo quello che facciamo. A noi manca il calcio con il pubblico, quello vero, ma oggi questo è quello che si può fare, anche andare in ritiro forzato a tempo indeterminato, se serve per continuare va bene. I protocolli vanno bene, secondo me i controlli devono essere 2 a settimana, anche se è un peso a livello economico. I protocolli vanno bene, lo scorso anno abbiamo portato a termine il campionato. Non è tanto il protocollo ma è capire come andrà la situazione. I calciatori e gli addetti a lavoro devono prendere le giuste precauzioni ma tanti di noi hanno figli che vanno a scuola. Io quando torno a casa i miei figli li bacio, loro hanno 15 e 17 anni, escono e non sai cosa fanno».