Sassuolo, Ferrari: “Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più”

Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli: “Quando un allenatore se ne va vuol dire che qualcosa nel meccanismo non ha funzionato, paga l’allenatore ma ovviamente non é solo colpa sua. Sappiamo che tutti dobbiamo fare qualcosa in più e già da oggi dobbiamo rientrare in campo con un’altra mentalità e cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Bigica? L’abbiamo visto parecchio, giocava con la Primavera. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara, ma ha dato le sue piccole precisazioni soprattutto sotto l’aspetto difensivo e cerchiamo di portarlo in campo”.