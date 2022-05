Sassuolo-Milan, già esauriti i biglietti per il Mapei Stadium

Come annunciato dal Sassuolo in un comunicato ufficiale sul suo sito, il Mapei Stadium è già sold-out per la gara contro il Milan: “In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera. Rimane disponibilità solamente nel settore di Tribuna Sud, dove è attiva fino alle ore 23 di venerdì 20 Maggio una prelazione dedicata agli abbonati neroverdi del girone di ritorno. Tale prelazione è usufruibile dagli abbonati del Sassuolo ESCLUSIVAMENTE presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio oppure presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia”.