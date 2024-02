Sassuolo-Napoli 1-6, le pagelle di IamNaples.it: Kvara-Osimhen stratosferici

Il Napoli porta a casa la vittoria in trasferta battendo il Sassuolo con uno stratosferico 1-6. I tre punti fuori casa non arrivavano dallo scorso 25 novembre 2023, quando al ritorno di Mazzarri in panchina i partenopei vinsero contro l’Atalanta. La prestazione di oggi porta tanta fiducia al Napoli, che può godere della tripletta di Osimhen, della doppietta di Kvaratskhelia e del gol di Rrahmani. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Non può fare molto sul gol subito, ma per il resto è attento e disinnesca con prontezza i pericoli che arrivano dalle sue parti.

Di Lorenzo 7: I suoi tagli sono una delizia, le imbucate per Politano e Anguissa nei primi due gol del Napoli portano la firma della sua qualità.

Rrahmani 7,5: Molto schiacciato insieme a Ostigard in occasione della rovesciata di Pinamonti. Nel complesso rischia poco, imposta bene l’azione e soprattutto segna un gran gol in un momento critico. E’ l’uomo delle reti importanti. Dal 62′ Natan 6: I minuti di oggi possono aiutarlo nel ritrovare fiducia, entra a partita praticamente già finita.

Ostigard 6: L’azione del gol nasce da un suo errore in un passaggio all’indietro per Meret, che messo in difficoltà non può fare altro che rifugiarsi in rimessa. Per il resto, normale amministrazione.

Mario Rui 6,5: Dà una bella mano a Kvara in fase offensiva, si propone sempre in avanti. Magari può sbagliare qualche appoggio, ma è subito rapido nel recupero.

Anguissa 7: Il suo assist di tacco è oro colato, poi man mano che il tempo che passa – dopo qualche incertezza – sale in cattedra ed è bravo sia in fase di recupero che quando deve proporre qualità.

Lobotka 6,5: Anche lui cresce alla distanza diventando il custode del pallone ogni volta che il Napoli deve attaccare, quindi praticamente sempre. Un po’ schiacciato con Anguissa in occasione del gol di Racic. Dall’80’ Dendoncker s.v.

Traorè 6,5: Ha grandissime qualità, una delle sue poche pecche è che deve essere più continuo nella partita, restandoci dentro fisicamente e mentalmente. Gli serve tempo. Ma le sue giocate hanno sempre un fine pericoloso. Dal 76′ Zielinski 6: L’azione da segnalare maggiormente è un gol sfiorato, al di là della buona gestione del pallone.

Politano 7: Ottima prestazione, molto di più rispetto a quella con il Cagliari anche per generosità in fase offensiva. E’ bravo nel servire ben due assist a Osimhen praticamente solo da spingere verso la porta. Dal 62′ Raspadori 6,5: Fa parecchie cose interessanti sulla destra insieme a Di Lorenzo, anche accentrandosi e imbucando per i compagni. E anche lui sfiora il gol.

Osimhen 9: 5 gol in 3 partite, altra tripletta al Sassuolo e da quando è tornato il Napoli sembra una squadra diversa dopo un pessimo periodo. Lotta, corre, fa la guerra, segna, è decisivo. E’ Victor Osimhen. Dal 76′ Simeone 6: Prova a tornare al gol, ma non è il suo momento. Ultimi minuti in cui è molto generoso e cerca di impensierire i difensori avversari.

Kvaratskhelia 8: Due bellissime perle per riprendere fiducia dopo due partite in cui è apparso stanco e poco lucido. Oggi è un dannato che vuole ‘solo’ conquistare quello che gli spetta.

Calzona 7,5: Il gol subito in un momento favorevole poteva essere una brutta botta. Ma la reazione è ottima, i miglioramenti ci sono – al netto di un Sassuolo in caduta libera – e a testimonianza c’è il gioco palla a terra che si era già visto nelle scorse partite. Chiaramente, con più allenamenti a disposizione può mettere di più la sua impronta su questo Napoli. Bene nella gestione della rosa. La catena di destra per larghi tratti della partita è ritornata quella dell’anno scorso.

Nico Bastone