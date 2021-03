Sassuolo-Napoli 3-3, le pagelle di IamNaples.it: difesa da horror, Insigne non basta

Termina una partita spettacolare al Mapei Stadium. Tra Sassuolo e Napoli finisce 3-3, con due rigori fischiati nel finale per due ingenuità delle difese. Molto male quella dei partenopei, soprattutto i difensori centrali. Due punti gettati via per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che erano vicinissimi a una vittoria che li avrebbe prepotentemente rilanciati in zona Champions.

MERET 6: Ottima parata con i piedi al 15′ su Berardi in contropiede. Messo fuori causa dalla deviazione di Maksimovic in occasione dell’1-0. Si comporta bene anche nel secondo tempo, riuscendo a sventare situazioni pericolose non senza difficoltà. Riesce a scamparsela grazie ai due pali colpiti dal Sassuolo.

DI LORENZO 7: Nel primo tempo pensa più alla fase difensiva che a spingere. Nella ripresa, invece, trova il gol al 72′ come se fosse un centravanti. Insigne gli serve un cioccolatino solo da spingere in porta. Si guadagna il rigore che porta in vantaggio la sua squadra al 90′.

RRAHMANI 5: Fa meno danni del suo compagno di reparto, soffre comunque gli inserimenti degli attaccanti di De Zerbi. La mancanza di Kouliably si sente anche in ottica di una sua crescita, che sembra arrestarsi improvvisamente ogni volta che gioca col serbo.

MAKSIMOVIC 4,5: Ha difficoltà in fase d’impostazione, batte Meret -incolpevole- con un colpo di testa che s’insacca nella sua porta. Le sue dormite danneggiano un reparto già profondamente provato dalle assenze di Manolas e Koulibaly. (DALL’85’ MANOLAS 4,5: Entra per gli ultimi minuti di partita per riassaggiare il campo dopo un lungo infortunio, ma regala il rigore del pareggio al Sassuolo a tempo scaduto)

HYSAJ 4,5: Da un suo rilancio nasce il gol di Insigne, poi annullato per fuorigioco. Commette un fallo molto ingenuo su Caputo che assegna il rigore al Sassuolo. Soffre tanto a sinistra dove c’è Berardi. (DAL 73′ GHOULAM: s.v.)

FABIAN RUIZ 6: Partita di grande intelligenza, sfiora il gol nel secondo tempo in cui poteva essere più freddo. Buona partita dello spagnolo, che facilita la manovra degli azzurri.

DEMME 6: Torna a guidare il centrocampo e si vede, il suo inserimento in area di rigore è decisivo per l’1-1 di Zielinski. Molto pressato dai trequartisti di De Zerbi, si becca il giallo per fermare Locatelli lanciato in velocità. (DAL 73′ BAKAYOKO: s.v.)

ZIELINSKI 7: Porta il Napoli sull’1-1 con un sinistro dal limite dell’area di rigore che sorprende Consigli, in un momento molto positivo per i neroverdi. (DALL 84′ LOBOTKA s.v.)

POLITANO 5,5: Punta sempre l’uomo, ma è molto fumoso. Crea pochi pericoli ma è protagonista nel gol di Zielinski con un’ottima rete di passaggi con Di Lorenzo e Demme. La mancanza di Lozano a destra si sente, ma resta un giocatore su cui puntare in certi casi. Oggi, però, il messicano avrebbe fatto comodo.

MERTENS 5,5: Non ha raggiunto ancora la forma migliore, per lui una partita complicata in cui incidere, anche se quando riesce a dialogare coi compagni si creano situazioni pericolose. (DAL 66′ ELMAS:

INSIGNE 7,5: Segna un gol meraviglioso con un tiro a giro, annullato poi per fuorigioco. E’ uno dei più pericolosi degli azzurri insieme a Zielinski. Dai loro piedi nascono le azioni più pericolose per la porta di Consigli. Fornisce l’assist per il 2-2 di Di Lorenzo. Ha la freddezza di segnare il rigore del 2-3 al 90′, nello stesso stadio sbagliò dal dischetto in Supercoppa.

GATTUSO 5: Ha ancora tanto da lavorare, punta su Hysaj su Berardi per avere più copertura ma il risultato è un disastro. Manda in campo Manolas per concedergli qualche minuto tornato dall’infortunio al posto di un Maksimovic disastroso, ma il greco lo tradisce. S’inventa Elmas centravanti per mancanza d’alternative e in alcune situazioni si trova col macedone e Di Lorenzo a riempire l’area di rigore. Ha ancora tanto da lavorare soprattutto in fase difensiva.

Nico Bastone