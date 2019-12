Sassuolo-Napoli, arbitra Chiffi: precedenti positivi con qualche svista di troppo

Il Napoli di Rino Gattuso proverà stasera a uscire dalla crisi, nel posticipo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra di Roberto De Zerbi non perde da quattro partite ed è alla ricerca di punti per distanziare il Brescia, al terzultimo posto. I partenopei invece, non vincono dallo scorso 25 ottobre e sono solo due punti sopra il Sassuolo.

Il match sarà arbitrato da Daniele Chiffi, della sezione di Padova.

Ecco i precedenti con il Napoli:

Sampdoria-Napoli 2-5 del 11 maggio 2014

Napoli-Chievo 0-0 del 25 novembre 2018

Parma-Napoli 0-4 del 24 febbraio 2019

Napoli-Cagliari 2-1 del 5 maggio 2019

L’ultima vittoria è arrivata lo scorso maggio contro il Cagliari al 97′, grazie a un rigore segnato da Lorenzo Insigne. C’è da dire che Chiffi è stato protagonista anche dell’ultimo Napoli-Cagliari, quando i rossoblu batterono gli azzurri al San Paolo per 0-1, essendo arbitro del VAR. Nei precedenti, figura anche lo 0-0 della scorsa stagione tra Napoli e Chievo, con i partenopei che recriminarono per un rigore non assegnato per fallo di Obi su Callejon.

Di Nico Bastone