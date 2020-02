SCC Napoli: “E’ ancora tutto in piedi, tutto da scrivere in chiave qualificazione. Senza paura e a testa alta”

Finisce 1-1 al San Paolo tra Napoli e Barcellona. E’ ancora tutto in piedi, tutto da giocare e tutto da scrivere in chiave qualificazione. Ma soprattutto è tutto morale che entra in casa azzurra, corroborato dalla convinzione e dalla fiducia che emergono e affiorano da questa prestazione autorevole contro l’armata blaugrana. Nella serata dedicata al romanzo della memoria, alla letteratura calcistica e alle suggestioni legate alla magia dei numeri 10, è Dries Mertens che si mette addosso lo splendore del genio segnando un gol da fenomeno. Giusto mezzora per girare una parabola strepitosa all’incrocio dei pali e alla congiuntura dei desideri. E’ il modo più affascinante per raggiungere Marek Hamsik in testa alla classifica dei bomber “all time” con 121 reti. Il Barca pareggia in avvio di ripresa con Griezman. Ma alla fine, stringi stringi, il Napoli non ha concesso più nulla ai catalani, mentre di contro ha avuto poco dopo l’ora di gioco l’occasione del sorpasso con un inserimento di Callejon e una super parata di Ter Stegen. Bene così. Il San Paolo applaude e apprezza un Napoli senza paura e a testa alta. Si ricomincia sabato in campionato contro il Toro. L’avventura continua…