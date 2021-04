Scarlato: “Insigne sta reggendo bene la pressione, spero resti a vita in azzurro”

Ai microfoni di Radio Station 1 nel corso della trasmissione Un Sogno del Cuore ha parlato cosi l’ex giocatore del Napoli Gennaro Scarlato. Ecco le sue parole:

“Futuro di Gattuso? Io credo sia arrivato ai titoli di coda, sia per suo volere che per quello della dirigenza. Il mister si è risentito per i contatti fra De Laurentiis ed altri allenatori. Credo che la volontà del calabrese sia portare la squadra in Champions e poi salutare. Se non dovesse riuscirci, sarebbe De Laurentiis a cambiare strada.

Chi più pronto a sostituire Rino? Credo De Zerbi. Ultimamente sta giocando col 4-2-3-1, ma è un integralista del 4-3-3, e la rosa partenopea è ricca di calciatori idonei a questo modulo. Anche Italiano usa il 4-3-3, ma ha meno esperienza di Roberto. Juric, invece, ha una mentalità diversa che si avvicina più all’Atalanta, perché di Gasperini. Porterebbe il suo 3-4-2-1, che non credo sia nelle corde dei calciatori azzurri.

Quanto è difficile per un napoletano essere un profeta in patria? Complicato. Le pressioni sono triplicate perché la piazza si aspetta sempre il massimo e sei sempre il capro espiatorio. Insigne sta reggendo bene queste pressioni. Ovviamente, il capitano azzurro e il suo entourage aspettano l’Europeo, perché se dovesse disputarlo da protagonista le richieste potrebbe essere diverse, ma mi auguro resti a vita al Napoli, non riesco ad immaginare la squadra senza di lui. Non mi priverei nemmeno di Koulibaly e Fabian Ruiz, perché le loro cessioni farebbero ridimensionare il progetto. Però, se dovessi essere costretto a fare una cessione, venderei lo spagnolo, perché un suo sostituto si potrebbe trovare, a differenza del difensore senegalese, unico nel suo ruolo. Si parla di Milenkovic e Senesi, che sono entrambi bravi, ma non arrivano al livello di Kalidou.

Chi mi ha più deluso? Non è una delusione, ma più una voglia di scoprire di che pasta è fatto: Elmas”.