Schira: “Berardi piace a Spalletti, pista praticabile se scende il prezzo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: “È il momento di unirsi per l’Italia calcistica. Sarebbe una sciagura non arrivare di nuovo ai Mondiali. Il sostituto di Insigne? Ci sono 2-3 nomi, Berardi piace a Spalletti. Lozano vorrebbe giocare a sinistra, a destra si sente adattato. A Bologna la doppietta decisiva è arrivata proprio lì a sinistra. Il Napoli così dovrà andare su un mancino che giochi a destra come Berardi, appunto. Il Sassuolo spara alto, 30 milioni sono tanti per un ragazzo dall’indubbio talento e che meriterebbe di stare in una big come il Napoli. Potrebbe essere il giocatore giusto per infiammare il Maradona. Però 30 milioni per un giocatore di 28 anni non sarebbe l’ideale per De Laurentiis. Se il prezzo dovesse scendere allora potrebbe diventare una pista praticabile visto il totale gradimento di Spalletti. Giuntoli? Per il momento resta a Napoli. Riscatto Anguissa, c’è l’intenzione. Il Napoli sta cercando di ottenere uno sconto, un po’ come tutte le società italiane: la Fiorentina con Torreira, la Juve con Morata. Le nostre società non hanno grosse disponibilità e cercano di ridurre i costi. Il Napoli prenderà due terzini, uno a sinistra e uno a destra, al posto di Ghoulam e Malcuit in scadenza. Servirà un vice Di Lorenzo, potrebbe essere anche Zanoli, da capire se è da Napoli. Oppure qualcuno di più pronto e migliore rispetto a Malcuit che ha deluso le attese. La Roma stava chiudendo con il rinnovo di Veretout a 4 milioni, lui ha sparato alto: 6 milioni sono cifre troppo alte oggi in Italia e non è neanche in scadenza. Lui è separato in casa con la Roma, Mourinho l’ha relegato a riserva. A queste cifre è destinato ad andare in Inghilterra. Dovesse fare un passo indietro in termini economici ci sarebbero Napoli e Milan, in passato interessate al giocatore”.