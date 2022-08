Nicolò Schira, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’uscita di Fabian Ruiz, direzione Parigi, potrebbe anche non portare ad acquisti in entrata. Non si acquisterà tanto per, ci sono Zielinski e Elmas che potrebbero ricoprire quel ruolo. Ndombele? E’ stato proposto al Napoli”.