Schira: “Il Lille ha un accordo con il Napoli per Gabriel, ma l’Arsenal ha fatto un’offerta più elevata”

Un importante aggiornamento di calciomercato riguardante la SSC Napoli, in merito alla trattativa con il Lille riguardante Gabriel, è stato reso noto dal giornalista esperto di calciomertcato Nicolò Schira attraverso un Tweet: “L’Arsenal è in trattativa per Gabriel. Il club transalpino ha un accordo con il Napoli per il brasiliano, sarà il sostituto di Koulibaly se andrà via, ma l’offerta dei Gunners è superiore a quella del club azzurro. Infatti i londinesi hanno offerto per il centrale 25 milioni + 3 di bonus, l’offerta del Napoli è invece di 22 milioni di euro + 3 di bonus”.