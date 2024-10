Schira: “Il Napoli sta monitorando Bonny, Simeone piace molto al Torino”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Bonny piace molto al Napoli, lo stanno monitorando. Già in estate avevano allacciato i contatti col Parma, poi non è partito nessuno tra gli attaccanti e Bonny è rimasto al Parma. Giusto così perchè Bonny ha bisogno di fare un anno da titolare in Serie A, è partito fortissimo con due goal ed un assist. Per me quest’anna sarà formativa per il calciatore prima di fare il salto col Napoli che lo tiene d’occhio. Balotelli al Genoa è una pista che può prendere quota per i vari infortuni, Gilardino ha solo Pinamonti ed Ekhator. Balotelli accetterebbe un ingaggio al di sotto dei 500 mila euro fino a giugno, ma il marasma che c’è in società non permetterà l’affare in maniera facile. L’idea c’è ed i contatti ci sono. Simeone al Toro? Al Toro è sempre piaciuto, può essere un’ipotesi, ma dipenderà quanto spazio avrà il calciatore da qui a gennaio. Il Napoli potrebbe anche aprire al prestito con diritto di riscatto, ma un gradimento da parte del Toro per Simeone c’è”.