Schira: “L’agente di Kvara sarà a Milano per parlare di un aumento con il Napoli”

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul suo account Twitter, Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, sarà a Milano per parlare con il club azzurro di un aumento di stipendio per il georgiano: “L’agente di Khvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) volerà in Italia a fine dicembre. Sarà a San Siro per Inter-Napoli. Previsto a inizio gennaio un incontro con il Napoli e l’intermediario C.Zaccardo per il rinnovo con aumento di stipendio”.