Schira: “Napoli, Bereszynski arriverà dopo il rinnovo di Zanoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira: “Bereszynski? Gli agenti stanno definendo gli ultimi aspetti. Il Napoli ha promesso il rinnovo a Zanoli prima del prestito alla Samp e l’accordo col ragazzo già c’è. Rispetto a 15 giorni fa, resta in standby soltanto la posizione di Nikita Contini. Il calciatore pensava di tornare a Napoli per fare il secondo, mentre con la permanenza di Sirigu non sarebbe convinto di fare il terzo portiere, rinviando un rientro a Napoli verso la fine della stagione. Dopo il rinnovo di Zanoli, comunque, ci sarà il via libera per lo scambio con Bereszynski. Ounahi? C’è una grande concorrenza ed è normale dopo il Mondiale fatto. Il Leicester ha già messo sul piatto 30 milioni di euro per lui e il solo fascino del Napoli non basterebbe. Bisogna arrivare prima su certi giocatori, adesso c’è bagarre e non è semplice. Poi il Napoli non avrebbe slot extracomunitari, quindi dovrebbe fare l’operazione per l’estate. La Premier spinge per Ounahi, questo è certo. Osimhen e lo United? Lo United ha bisogno subito di un attaccante, ma non credo che un’operazione simile sia possibile in questa finestra di mercato. Il Napoli non è un supermercato, sarebbe folle privarsi di Osimhen a metà stagione anche con offerte monstre. In estate invece il discorso è diverso, soprattutto davanti a 120-130 milioni di euro per il cartellino e 12-13 offerti al calciatore. A quel punto il discorso permanenza si fa più complesso. Rinnovi Napoli? Zielinski ha una situazione molto simile a quella di Fabian Ruiz dello scorso anno. Se trovano una quadra, il Napoli lo rinnova volentieri. Altrimenti non si strappa le vesti e lo va a sostituire molto bene in estate. La Premier guarda sempre con attenzione”.