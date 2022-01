Schira: “Napoli, Parisi obiettivo per l’estate, Mertens vuole restare”

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira:

Sul rinnovo di Brozovic

“Non è stato firmato, ma verrà fatto nei prossimi giorni. E’ la classifica trattativa dove c’è l’accordo e mancano solo le firme. Il padre arriverà nei prossimi giorni o fine mese, si attende solo l’annuncio ufficiale di Suning. Calciomercato? Se va via solo Sensi rimane così, se va via Vecino può arrivare un vice-Perisic”.

Sul calciomercato del Milan

“Ci ha provato per Botman, ma le cifre sono diventate elevate per i club italiani. Il Lille vuole venderlo, ma è diventato inavvicinabile. Proverà con il prestito negli ultimi giorni. Cerca un’occasione sul mercato ma senza dannarsi l’anima. In uscita Pellegri è vicino al Torino”.

Sul calciomercato del Napoli

“Non vuole impegnarsi in operazioni a titolo definitivo, ma solo prestiti. Vogliono prendere giocatori abili e arruolabili e utili alla causa adesso. Gli investimenti vogliono farli per l’estate e Parisi è l’obiettivo. Tagliafico può essere una soluzione per l’immediato ma ha 30 anni e non ci si può investire a lungo termine”.

Sul rinnovo di Mertens e Ospina

“Sono due storie diverse: il primo vuole restare, il Napoli lo vuole tenere ma deve abbassare il suo stipendio. Se lo dimezza e fa una scelta di vita, a quel punto come punta di scorta si può tenere, ma 5,5 milioni non li potrebbe guadagnare. Per Ospina ci sono delle riflessioni in corso da parte del calciatore che ha delle offerte importanti: dal Real Madrid – Ancelotti lo vuole – e dall’Arabia Saudita a cifra elevate. Il suo futuro è legato anche a quello di Meret: se rimane Ospina lui può andare via”.

Su Fabian Ruiz ed i rumors di mercato

“C’è un silenzio assordante. Da qualche mese il rinnovo è fermo ed è preoccupante. Bisogna stare vigili, se non rinnova in estate se arriva un’offerta importante si può pensare di sacrificarlo. Dopo tanti alti e bassi quest’anno sta trovando continuità di rendimento”.

Sul possibile acquisto di Amazon del Napoli

“L’ho solo letta, vediamo come si evolverà. Sicuramente da qualche settimana qualche spiffero è iniziato a circolare, quindi qualche manifestazione di interesse ci può stare. Sarebbe un grandissimo investitore essendo un colosso, bisogna sempre stare attenti a chi si interessa ad un club, ma ovviamente non sarebbe il caso di Amazon. De Laurentiis nei suoi cicli ha tenuto il Napoli ad alti livelli, ma se arriva un colosso come Amazon ci sarebbero investimenti a livello mondiale. Ai partenopei è mancato solo lo Scudetto perché sono arrivati grandi campioni”.

Sull’Atalanta ed il mercato

Non vorrebbe fare niente, ma arrivano offerte in continuazione soprattutto per Zapata e Gosens. Hateboer potrebbe essere sacrificato, sicuramente se arriva un offerta importante non escludo che possa essere venduto un prezzo pregiato e in tal caso arriverebbe un sostituzione di livello.

Su Mourinho ed Everton

Mi arrivano smentite dalla Roma, lui non vuole andare via. Lui non ha dato segnali di addio e credo che rimarrà in giallorosso. Gli inglesi sognano Rooney, ci sono stati contatti con Mendes per Gattuso. C’è un casting in corso.

Sulla nuova Salernitana

Tanti progetti ambiziosi, si pensa a Diego Costa per l’attacco. Ha un’offerta del Corinthias ma lui vorrebbe tornare in Europa. Sabatini lo voleva al Bologna, poi non se ne fece più. Credo sarebbe un grande rinforzo, ma sicuramente Iervolino proverà a trovare la salvezza.