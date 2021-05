Schira: “Napoli pista concreta per Allegri se salta l’ipotesi Real Madrid”

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Perez farà di tutto per non perdere Zidane. Se ci dovesse essere l’addio sarà per una decisione del francese, non per scelta societaria. Tutto sommato ha fatto una stagione positiva il Real, pur senza titoli. Al Real Madrid non si può dire di no e Allegri direbbe ovviamente di sì. Tutto dipende dal Real, altrimenti Allegri potrebbe tornare ad allenare in italia. Ci sono le ipotesi Juventus e Napoli. Il ritorno alla Juve però non sarebbe possibile con Paratici in società. La pista Napoli è concreta. Con un Napoli in Champions e Allegri in panchina si alza l’asticella. Lo stesso Allegri ha giocato a Napoli e conosce l’ambiente, potrebbe essere un vantaggio. Buffon alla Roma? E’ affascinante come ipotesi. Sarei curioso di capire il progetto del club. Bisogna capire se la Roma punta a Buffon come titolare o come uomo spogliatoio. Piace anche Rui Patricio. Fabian Ruiz? Senza Champions sarebbe difficile trattenerlo, con la Champions il Napoli ha più forza. PSG e Atletico seguono il ragazzo ed hanno avuto contatti con l’agente. Dovranno arrivare offerte importanti, non meno di 50 milioni.