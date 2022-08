Schira: “Raspadori è molto vicino al Napoli, Simeone sostituirà Petagna”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’: “Raspadori? Il Napoli è arrivato a 35 milioni compresi i bonus e il Sassuolo che ne vuole 40 ma scende a 36. Il Napoli non vuole inserire una clausola sulla rivendita. Le parti si avvicinano e Raspadori è fuori fase, con testa altrove in Coppa Italia. Siamo veramente vicini alla conclusione positiva. Petagna? Prestito oneroso, obbligo di riscatto a 13. Il giocatore firmerà per 4-5 anni con 2,5mln di ingaggio. Il Napoli ha individuato il sostituto, è pronto Simeone, 1,7mln a stagione per 5 anni di contratto, l’Hellas vuole un obbligo, il Napoli chiede il diritto. L’uscita di Fabian potrebbe anche non portare ad acquisti in entrata. Ci sono Zielinski e Elmas che potrebbero ricoprire quel ruolo. Non si acquisterà tanto per farlo. Ndombele? E’ stato proposto. Meret? Vicenda particolare, la posizione di Meret è rivedibile e ci sta che possa partire. Ma non puoi trovarti ad agosto e sperare che lo Spezia faccia saltare Drogowski per piazzarlo. Non c’è al momento un posto per lui in Serie A, salvo infortuni. Kepa-Keylor Navas? Il problema sono i lori stipendi, guadagnano cifre molto elevate”.