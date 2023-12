“Lazar Samardzic è rimasto fuori per scelta tecnica in Udinese-Sassuolo: il feeling con mister Cioffi non è scattato e il talento serbo spera di volar in una big già a gennaio. Juventus e Napoli restano vigili, anche se l’Udinese preferirebbe cederlo in estate”, scrive su Twitter Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, in merito al possibile futuro di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.