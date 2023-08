Schira – Sporting su Zanoli, il Napoli chiede 15 milioni

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rilasciato degli aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Sporting CP per Alessandro Zanoli:

“Lo Sporting CP ha offerto 9 milioni di euro al Napoli per cercare di ingaggiare Alessandro Zanoli. Il Napoli avrà anche il 10% sulla futura cessione. Per il terzino destro pronto contratto fino al 2028.

Il Napoli vuole di più per vendere Zanoli e chiede 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura cessione. Hanno rifiutato la prima offerta dello Sporting CP”.

#Napoli wants more to sell Alessandro #Zanoli and ask €15M + a % on the future sale. They have rejected first #SportingCP’s bid. #transfers https://t.co/furj6wArQt

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2023