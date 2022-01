Scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira: “Ultimi incartamenti in completamento per Axel Tuanzebe al Napoli dal Manchester United in prestito (500mila euro) + bonus in caso di qualificazione in Champions. Gli azzurri avranno una corsia preferenziale in estate per trattare il riscatto. Operazione condotta dall’intermediario Fabrizio Ferrari”