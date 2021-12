Schwoch critica la mentalità: “Si passa da un estremo all’altro, il Napoli è a soli 4 punti dalla vetta”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch. Ecco le sue parole:

“A Napoli si tende un po’ a volare sopra le nuvole e poi cascare subito, fa parte della mentalità della piazza. L’Empoli è la sorpresa del campionato, gioca sempre a calcio e ha un’idea di gioco. Errori di Spalletti? No. Sono dalla parte di chi dice che il Napoli ha patito i tanti infortuni, le tante partite le hanno tutti ma il Napoli ha perso giocatori come Anguissa, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz. Devo dire che non bisogna fare drammi perché si è a 4 punti dalla testa della classifica, non 40. Fino a 2-3 domeniche fa era un campionato stratosferico. L’unica cosa che non mi ha convinto è vedere il Napoli con il 4-4-2″.