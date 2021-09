Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen prima punta è la migliore soluzione per gli azzurri, perchè con Insigne falso nueve perde qualcosa. Spesso è spalle alla porta e sull’esterno invece ce l’ha frontale. Insigne al centro va in difficoltà perchè non viene sfruttato al meglio. Credo che possa adattarsi di più Lozano, perchè lì devi correre ed attaccare la profondità senza palla”.