Sconcerti: “Bisogna dare importanza ai 7 punti di vantaggio del Napoli sull’Inter”

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà” su TMW Radio: “Bisogna dare importanza ai 7 punti di vantaggio del Napoli sull’Inter. 7 punti in 12 partite sono una enormità, ma continuiamo a parlare come se fossero vicine. Per l’Inter è una partita fondamentale, perché se dovesse perdere, anche se la vedo favorita, lo svantaggio diventerebbe enorme. Lo scorso anno l’Inter ci mise 22 partite per recuperare i 5 punti di distacco massimi avuti dal Milan. Il Napoli ha gestito con più fatica le ultime partite ma le ha gestite. L’unico vero incidente è stato quello col Verona. Lozano quest’anno deve ancora entrare in partita. Ha avuto un bruttissimo infortunio in Sudamerica e non è mai facile per loro la prima parte di campionato. Dal punto di vista tecnico è straordinario”.