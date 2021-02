Sconcerti critica: “Il Napoli è una squadra incompleta. Azzurri senza personalità”

Ai microfoni di Tmw ha parlato cosi il giornalista Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

“Napoli? E’ una squadra incompleta. Hanno basato tutta la loro stagione su un centravanti che non c’è mai stato. E’ una squadra che manca di carattere e personalità. Ci sono dei limiti in questa squadra che cominciano a pesare e non so quanto c’entri l’allenatore. Se non ritrovi certi giocatori, rischi di perdere tutto”.

Come valuta la scelta di Gattuso di giocare a tre dietro contro l’Atalanta? “Si può giocare a tre ma non contro una squadra che non ha un vero e proprio centravanti. Zapata partiva da sinistra e Muriel da destra”.