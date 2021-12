Sconcerti: “Il Napoli è scomparso, è stato sfortunato con l’Empoli”

Scrive il giornalista Mario Sconcerti sul Corriere della Sera a proposito dell’ultima giornata di Serie A: “L’Inter è in testa a un gruppo di tre squadre molto diverse. L’Inter è la migliore perché ha perso una sola partita, ma se guardiamo gli angoli della classifica, capiamo che tra Inter e Atalanta c’è una differenza minima, un punto in quindici partite. […]. Chi è scomparso è il Napoli. È stato sfortunato con l’Empoli […]. Ma ha perso per la seconda volta consecutiva in casa. Aveva molti assenti, ma quando Cutrone ha segnato il suo gol avventuroso, in campo erano tornati i titolari. Una cosa alla vigilia di Natale è certa: non va dato troppo conto di come una squadra gioca, sono tutte in apnea. Contano oggi solo i risultati”.